Rodrigues Alves abraça a candidatura de Eduardo Velloso à Câmara Federal

O senador e candidato a deputado federal Dr. Eduardo Velloso chegou a Cruzeiro do Sul neste domingo,18, e seguiu para o município de Rodrigues Alves, onde saiu em uma caminhada que reuniu milhares de pessoas.

Com apoio do prefeito do município, Jaílson Amorim, de vereadores e do Projeto Cruz Azul sua campanha ganha força também no interior do estado.

Acompanhado da deputada estadual e candidata à reeleição Maria Antônia, da esposa Rejane Velloso, de apoiadores, o ato culminou com discursos dos candidatos no centro de Rodrigues Alves, ocasião em que falaram das propostas para seus mandatos.

No dia anterior, o candidato chegou a Plácido de Castro, onde participou de reunião no comitê de campanha naquele município e também esteve em Acrelândia e se reuniu com o candidato a deputado estadual Paulo Ximenes. Na Vila Acre percorreu o ramal Bom Futuro conversando com os moradores da localidade.

“Neste momento da campanha as agendas e ações são intensas, mas estamos avançando e com muita esperança de que vamos, com a ajuda da população, chegar à vitória para conseguir fazer uma nova visão política em nosso estado e ajudar ainda mais o Acre”, salientou Dr. Velloso.