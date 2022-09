Ronnie Von revela motivo da briga que o distanciou de Hebe Camargo

Nesta sexta-feira (30), o programa comandado por Sonia Abrão, “A Tarde é Sua”, recebeu a presença do apresentador Ronnie Von e ele não saiu imune às perguntas. Em resumo, o repórter Alessandro Lo Bianco aproveitou a oportunidade para perguntar a Ronnie Von sobre a briga que ele teve com a apresentadora Hebe Camargo.

De acordo com o apresentador, tudo teve início devido a uma fofoca. ”Hebe era como uma quase mãe minha, eu não dava um passo sem perguntar a ela. Estávamos sempre juntos, um na casa do outro”, contou Ronnie Von. Inclusive, ele revela que a apresentadora lhe dava muitos conselhos amorosos.

Portanto, o comunicador começou a contar como toda a confusão se deu: ”Um dia, eu uma vez cometi um ato, de certa forma, passível de ser compreendido. Eu estava namorando uma moça, carioca, era contratado da Globo, da Som Livre, e ainda tinha uma rebarba de um negócio da família”.

Em seguida, deu continuidade: ”Fui pro Rio e lá, de repente, um programa de São Paulo e a Globo liberava para que fazer televisão em programas de São Paulo. Fui fazer o programa da Hebe na Bandeirantes, cheguei na Bandeirantes e penumbra: ‘Hoje não vai ter o programa da Hebe Camargo”’.

Segundo Ronnie Von, nessa ocasião, Hebe já havia assinado o seu contrato com o SBT e foi então que o rumor surgiu. Os boatos diziam que Ronnie havia tido uma conversa com a diretoria do canal para revelar que a amiga havia assinado com o SBT. Após toda a fofoca, Hebe teria se magoado e evitado o contato com o apresentador.

Ronnie confessa que até hoje não sabe quem fez a fofoca, mas, felizmente, a briga teve reconciliação. O comunicador conta que as pazes foram feitas em meio ao trânsito. Hebe teria aberto o vidro do carro e disparado: “Eu amo você”. Vale recordar que a apresentadora, grande ícone da televisão brasileira, faleceu em setembro de 2012.