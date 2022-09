Roque Júnior, humorista do Ceará, confirma retorno a Sena Madureira

Após passar alguns meses em Sobral (CE), sua terra natal, o radialista e humorista Roque Júnior estará de volta ao município de Sena Madureira, onde morou por vários anos. Ele confirmou que apresentará um programa de humor, de segunda-feira a domingo, na Rádio Avalanche FM 102,7 MHZ.

O programa se chama “Fabíola é show”. De segunda-feira a sexta-feira irá ao ar das 14 horas às 16 horas. Aos sábados, de 8 horas da manhã ao meio-dia e, aos domingos, das 10 horas da manhã ao meio-dia. A estreia será no dia 24 deste mês. “Sena Madureira é uma cidade que está no meu coração, onde tenho muitos amigos. É com grata satisfação que estou voltando para essa cidade tão acolhedora. Desde já, convido a população para acompanhar o nosso trabalho”, frisou.

O programa terá vários personagens, todos eles interpretados por Roque Júnior. Dentre eles: Veio Ceará, Fabíola, Piragibe, Dovergleison, Bob esponja e outros.

Roque Júnior é filho do saudoso radialista Carlos Roque (em memória). Ele é considerado um excelente humoristas. Já trabalhou nas Rádios Dimensão FM, Aldeia FM e Difusora de Sena Madureira.