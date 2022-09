Saiba bastidores do jantar para Viola Davis na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos

Na noite do último domingo (18), Taís Araújo e Lázaro Ramos abriram as portas de sua casa para receber, com um jantar especial, a atriz americana Viola Davis e seu marido, Julius Tennon. A ocasião marcante ainda contou com a presença de outros artistas pretos, como Zezé Motta, Iza, Seu Jorge, Ícaro Silva, Dandara Mariana, Djamila Ribeiro, Léa Garcia, Flávia Oliveira e outros.

Para celebrar esse momento, os convidados fizeram a política da boa educação e levaram lembrancinhas para a anfitriã e para Viola Davis. Entre eles, a atriz Dandara Mariana. Segundo fontes desta colunista, que tem amigos espalhados por todos os cantos, Taís Araújo teria gostado tanto do presente, uma pulseira, que, assim que recebeu, fez questão de colocá-la imediatamente no braço.

Ainda de acordo com os amiguinhos da coluna, apenas uma pessoa não levou nada, nem para a dona da casa e nem para a convidada especial: a cantora Iza. A artista teria até ficado um pouco desconfortável com a situação em um determinado momento do ‘evento’. Eita.

Ao contrário de Taís Araújo, Viola Davis, que está no Brasil para divulgar o filme ‘A Mulher Rei’, preferiu não abrir nenhum dos presentes que recebeu durante o jantar e os levou embora embaladinhos, da mesma maneira como foram entregues.

Nesta terça-feira (20), o casal compartilhou um longo texto sobre a passagem de Viola no Brasil. “Foram dias intensos e poderosos. A passagem de Viola Davis pelo Brasil pro lançamento do excelente filme ”A Mulher Rei’ foi rápida, mas tão forte, que abalou minhas estruturas. Difícil saber se comportar diante de uma mulher que representa tanta coisa, difícil encontrar as palavras quando se está frente a frente com tanta força, inteligência, competência e humanidade. Foi preciso respirar e ‘fingir costume’ pra não avançar limites culturais”, começaram.

O casal continuou: “O meu desejo era dar um abraço forte, segurar no rosto, olhar nos olhos e dizer: ‘Muito, muito obrigada, você é foda. E eu te amo pelo que você é e representa’. Mas, consegui falar o que estava no meu coração e tenho a certeza que ela saiu daqui se sentindo celebrada, amada e respeitada. Não só por mim, mas por todos nós”.

Por fim, falaram sobre o orgulho de serem brasileiros. “Nós saudamos Viola como ela merece! O Brasil sabe ser bom e nós somos tão melhores assim! Deu orgulho de ser brasileira”, terminou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Oliveira (@flaviaol)