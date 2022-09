Saiba como fazer a atualização do CadÚnico e veja com quanto tempo você voltará a receber o Auxílio Brasil

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) possibilita a entrada em programas assistenciais do Governo Federal, como o Auxílio Brasil, Vale-gás e Tarifa Social. Sendo assim, a falta de atualização dos dados no sistema dentro do prazo determinado pelo Ministério da Cidadania, pode gerar a suspensão ou até o cancelamento de um benefício.

Segundo as regras e condições do Cadastro Único, as famílias de baixa renda devem atualizar as suas informações a cada dois anos ou sempre que tiver alguma alteração importante, como o nascimento de um novo membro e mudança de endereço, por exemplo.

O que fazer se esquecer de atualizar o CadÚnico?

A família que esquecer de fazer a atualização do CadÚnico no prazo estabelecido e por este motivo tiver o benefício bloqueado, terá até 180 dias, contados da data do cancelamento, para fazer o procedimento. Após concluir o processo, os dados passarão por uma nova avaliação.

Desta forma, se a família ainda cumprir os critérios de elegibilidade do Auxílio Brasil, poderá continuar recebendo o benefício mensal. Todavia, é possível que o valor recebido passe por uma alteração conforme o perfil do grupo familiar.

Como atualizar CadÚnico?

Para fazer a atualização do CadÚnico, o responsável familiar terá que ir até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município. No local, é preciso apresentar CPF ou Título de Eleitor e os documentos dos familiares, são eles:

CPF;

RG;

Carteira de trabalho;

Certidão de nascimento ou casamento;

Título de eleitor;

Registro administrativo de nascimento indígena (RANI).

“A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios”, explica o Ministério da Cidadania.

Como saber sua situação?

Para consultar a sua situação cadastral do CadÚnico, basta:

Acessar o aplicativo CadÚnico, disponível para Android e iOS;

Acessar o site do CadÚnico;

Presencialmente em qualquer CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Como receber o Auxílio Brasil?

Para receber o Auxílio Brasil é necessário se enquadrar em um dos seguintes grupos:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes, lactantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Famílias que tenham membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), que paga um salário mínimo (R$ 1.212,00) à pessoa com deficiência e ao idoso, a partir de 65 anos, de baixa renda; e

Ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Todavia, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil: