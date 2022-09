Saiba o que motivou o fim do casamento entre Scooby e Luana Piovani

Pedro Scooby e Luana Piovani foram casados entre 2013 e 2019 e têm três filhos juntos: Dom, Liz e Ben. Entretanto, o estopim para o término da relação foi revelado nesta sexta-feira (30/9), após um clipe do documentário a respeito da vida do surfista viralizar na internet.

No trecho, a atriz fez uma revelação sobre o rompimento da relação e explicou que um esquecimento do surfista causou a separação. “A única coisa que ele tinha responsabilidade era de renovar o nosso AirBNB. E aí um dia ele me liga pedindo desculpas porque ele tinha esquecido de renovar o AirBNB e eu tinha até meio-dia do outro dia pra mudar de casa, porque a casa já tinha sido alugada”, disse.

“Com 3 crianças, 12 malas. Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: ‘O meu casamento acabou de acabar’”, completou.

Em entrevista recente à Coluna LeoDias, Pedro Scooby falou sobre a relação com Luana Piovani. “Sou grato a tudo que Luana fez por mim. Lógico que temos algumas diferenças na criação dos filhos, mas nos damos bem e o mais legal é que Luana adora a Cintia”, afirmou.