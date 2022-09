Saiba os bastidores do reencontro de Simone e Simaria; FOTOS

Na última segunda-feira (12/9), Simaria fez uma festa em sua mansão para comemorar o aniversário do filho Pawell. Na ocasião aconteceu o que muitos esperavam: o reencontro público da cantora com sua irmã, Simone, que marcou presença no local. A coluna LeoDias descobriu os bastidores desse momento e te conta tudo agora.

Segundo fontes presentes na festa, o clima entre as irmãs estava ótimo. Embora tenham decidido se separar profissionalmente, elas mostraram que sabem diferenciar a carreira da relação pessoal, aparentando ter se entendido.

A família ficou junta durante toda a festa, assim como os primos, filhos de Simone e Simaria, que não se desgrudaram. Essa proximidade também parece ter influenciado bastante para que as cantoras se resolvessem. Veja algumas fotos da festa na galeria acima.