Saiba quando será o primeiro show solo de Simone e detalhes da apresentação

O fim da dupla Simone e Simaria abalou muito os fãs das coleguinhas. Mas agora Simone Mendes está de volta e em carreira solo, e já tem data e local para a sua estreia. A artista irá tocar em seu primeiro festival como artista solista e a apresentação já foi confirmado. O show acontecerá no Caldas Country Festival, um megaevento que traz diversos nomes da música brasileira, nos dias 12 e 13 de novembro, em Caldas Novas (GO).

Dessa forma, o público ainda pode esperar ver Simone no sertanejo, o gênero que a apresentou ao Brasil e a colocou no topo das paradas de todo o país. Portanto, a cantora já prepara o vozeirão e seu carisma para encantar o público nessa nova fase, planejando uma grande turnê. Vale ressaltar que a irmã de Simaria mantém a mesma equipe e é agenciada pela RSS Produções Artísticas, do empresário Roberto Costa, que toma conta da sua agenda e da sua carreira.

Através dos seus Stories no Instagram, a artista anunciou a apresentação tão aguardada por todos. ”Coleguinhas do Caldas Country. Dia 13 de novembro, estou passando aqui pra avisar a vocês que é meu lançamento oficial, do meu primeiro show solo, aí com vocês. Então, no dia 13, a sofrência é garantida, show lindo e eu conto com a energia de vocês. Até lá!”, informou.

Animados, é claro que os fãs fizeram questão de comentar: “Vai ser incrível”, disse um. “Maravilhosa! Sempre gostei mais dela mesmo”, comentou outro. “Contando os dias”, escreveu um terceiro. “Não vejo a hora. ‘Chora não coleguinha’”, outra fã deixou dito. “Só te esperando”, observou um último.