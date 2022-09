Saiba quem é Rafa Talamask, novo namorado da mãe de Neymar

Nadine Santos, mãe do jogador Neymar Jr., voltou aos holofotes nesta terça-feira (20/9) após o Extra noticiar que ela teria apresentado o modelo Rafael Talamask para os filhos, o jogador e Rafaella Santos.

Rafael é formado em administração e está cursando educação física. Suas redes sociais são recheadas de dicas fitness e conta com mais de 200 mil seguidores.

No meio de muitas fotos mostrando o seu físico, Rafa aparece ao lado de celebridades, como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Gracyanne Barbosa e Felipe Franco.

Segundo o Extra, Rafa Talamask foi o responsável por conquistar o coração de Nadine e da família dela. A filha de Nadine, Rafaella, já segue o rapaz nas redes sociais.

Nadine quer continuar se relacionando com Talamask de forma discreta, sem muitas aparições em público ou fotos nas redes sociais — o oposto do que viveu com Tiago Ramos, com quem teve um relacionamento público e bem conturbado.

Rafael tem 36 anos, 19 anos a menos que Nadine.