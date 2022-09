Saiba quem são as vítimas da queda de ponte na BR-319, no Amazonas

O motorista Marcos Rodrigues Feitosa, de 39 anos, e a servidora pública aposentada, Maria Viana Carneiro, de 66, estão entre os mortos após o desabamento de uma ponte no km 25 da BR-319, no município do Careiro, no Amazonas. Um terceiro homem também morreu, mas ainda não há confirmação da identidade.

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (28). Veículos faziam a travessia da ponte Curuçá quando a estrutura desabou, por volta das 8h (horário local, 9h no horário de Brasília). Pelo menos 12 veículos afundaram com o desabamento da ponte.

O Corpo de Bombeiros faz buscas por desaparecidos e informou que o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas. A estimativa é que entre oito e 15 pessoas estejam desaparecidas.