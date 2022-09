Saiba quem vai substituir o ator José Dumont em novela do Globoplay

O ator Jackson Antunes foi escalado para substituir José Dumont na novela Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro. Dumont foi preso na última quinta-feira (15/9) em flagrante, por posse de pornografia infantil.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Jackson Antunes deverá assinar contrato nesta segunda-feira (19/9) e começará a gravar já na próxima semana.

José Dumont foi retirado do elenco da novela do Globoplay após a prisão. Em nota, a Globo afirmou que “nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa”.

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela ‘Todas as Flores’, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, diz a nota.

Além da posse de pornografia infantil, a polícia encontrou na casa de José Dumont um comprovante de depósito feito à vítima original de abuso sexual que motivou a operação de busca e apreensão.

A descoberta corrobora a linha de investigação da polícia, de que o ator se aproveitou da vulnerabilidade financeira do menino de 12 anos e sua família para beijá-lo na boca e fazer carícias em suas partes íntimas.