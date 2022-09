Inspiração na mãe e declaração; saiba tudo sobre o primeiro discurso de Charles III como rei

Foram os primeiros passos naquele que deve ser o maior desafio do novo rei: superar sua impopularidade para liderar a monarquia britânica, cuja imagem e percepção de si foram por sete décadas indissociáveis da monarca que morreu na quinta-feira, aos 96 anos.

— Sua dedicação e devoção como soberana nunca cedeu, fossem tempos de mudança e progresso, tempos de alegria e celebração, e tempos de tristeza e perda.— disse ele. — Para minha querida mamãe, enquanto você começa sua última grande jornada para se juntar ao meu querido papai, quero simplesmente dizer isso: obrigado. Obrigado pelo seu amor e devoção à nossa família e à família de nações a qual você serviu tão diligentemente todos estes anos.,

Charles, que aos 73 anos é o mais velho monarca britânico ao assumir, prometeu “solenemente, durante o tempo restante que Deus me der, respeitar os princípios constitucionais que estão no cerne” do Reino Unido:

— Nos últimos 70 anos, vimos nossa sociedade se transformar em uma de muitas culturas e fés. As instituições de Estado mudaram. Mas, frente a todas as mudanças e desafios, nossa nação (…) prosperou e floresceu. Nossos valores permaneceram e devem permanecer constantes. — disse Charles. — Eu me empenharei para servir com lealdade, respeito e amor, como tenho feito por toda a minha vida.

No discurso, Charles III mencionou, além dos filhos, sua mulher, Camilla Parker-Bowles, que passou a ser a rainha consorte, em “reconhecimento ao seu próprio serviço público leal” desde o casamento dos dois, há 17 anos.

— Com Catherine ao seu lado, nossos novos príncipe e princesa de Gales continuarão a inspirar e liderar nossas conversas nacionais, ajudando a trazer os marginais para o centro, onde uma ajuda vital pode ser oferecida — disse, referindo-se a William e à nora, Kate Middleton. — Também quero expressar meu amor por Harry e Meghan enquanto eles continuam construindo suas vidas no exterior.

Corpo a corpo

Antes do discurso, Charles, vindo de Balmoral, na Escócia, onde a mãe morreu, passou 12 minutos cumprimentando súditos que o aguardavam no Palácio de Buckingham, em sua primeira interação com a população após se tornar chefe de Estado.

Em uma quebra de protocolo, uma mulher não identificada deu um beijo em sua bochecha. Ela pareceu ter perguntando antes, e o rei pareceu ter aceitado, já que inclinou a cabeça. Junto com Camilla, o monarca também observou buquês deixados pela população no palácio.