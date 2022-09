Saída da Globo: Luciano Huck se pronuncia após rumores

“Fofoca pura”. É assim que Luciano Huck respondeu à informação de que deixaria a Globo em 2025, quando seu contrato com a emissora acaba. O apresentador do Domingão desmentiu a informação ao Metrópoles.

Na tarde desta quinta-feira (1º/9), o colunista do Melhor da Tarde Alessandro Lo-Bianco falou, ao vivo, que Luciano Huck teria convocado uma reunião com a Globo para anunciar que sairia da emissora em 2025. No entanto, o apresentador negou que o fato tenha acontecido e chamou o rumor de “leviano e irresponsável”.

“É fofoca pura”, falou Huck ao Metrópoles.

Nova fase

Luciano Huck está em nova fase na Globo. Desde 2021, ele assumiu o Domingão, após a saída de Faustão, que foi para a Bandeirantes.

No novo programa, Luciano Huck estreou recentemente o quadro Batalha de LipSync, no qual famosos fazem dublagem de músicas.

Para o juri da atração do Domingão com Huck, a Globo trouxe a apresentadora Lívia Andrade, que ficou conhecida por trabalhos no SBT.