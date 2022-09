Sandy se declara para o pai, Xororó, em dia de aniversário

Sandy usou as redes sociais, nesta sexta-feira (30), para fazer uma publicação em homenagem ao pai, Xororó. O cantor está fazendo aniversário e completando 65 anos. Em um vídeo boomerang, onde aparecem trocando um beijo na bochecha, a irmã de Júnior comemorou a data e chamou o sertanejo de “eterno herói”.

“Celebrando o dia do meu grande ídolo na vida, meu eterno herói.

Te amo, pai! Que a vida retribua tudo de lindo que você planta”, escreveu ela na legenda, arrancando muitos elogios e mensagens de carinho de seus seguidores do Instagram.

Nos comentários internautas desejaram um feliz aniversário ao cantor. “Parabéns Xororó! Amo muito vocês! Que Deus te abençoe sempre! Muita luz pro seu caminho”, disse uma fã. “Feliz aniversário para o grande mestre de nossa música”, escreveu outra. “Eu amo vocês! Parabéns pra esse gigante da música e como ser humano”, se declarou uma terceira pessoa.

Wanessa e Sandy relembram rumores de rivalidade no passado

Wanessa Camargo e Sandy lançaram a primeira parceria musical de suas carreiras, a canção ‘Leve’, no dia 1 de agosto. Em um vídeo publicado pela filha de Xororó em seu canal do YouTube, que mostra os bastidores da gravação, as duas falaram sobre os rumores de rivalidade que rondavam suas carreiras. Wanessa fez questão de esclarecer que sempre foi fã da irmã de Júnior Lima.

“A gente tem que falar disso, porque o que foi feito com a gente na mídia, o que eu senti e eu falei para você que sempre fui sua fã. Eu ia nos shows, sempre acompanhava, tinha todos os CDs… Você era um exemplo, era para todas as pessoas da nossa geração. Ainda é. Me colocaram em um lugar, como se eu estivesse para fazer o jogo e, a gente sem perceber, estava ali”, disse Wanessa.

Sandy concordou com a filha de Zezé de Camargo e completou: “É pra saciar essa vontade dessas pessoas… Precisa ter intriga, precisa ter rivalidade, um contraponto, contrapeso”, explicou a cantora. Lucas Lima, marido de Sandy, também opinou: “A chance que as pessoas têm de colocar duas gurias pra brigar, eles usam”.

Ainda no papo, Wanessa aproveitou para elogiar a postura dos fãs. “O mais legal foi ver que os fãs, que também estavam nessa pilha de intriga, quando viram a gente fazer esse movimento, se libertaram também”, falou. “É… Alguns queriam essa intriga mesmo, mas eles se libertaram disso, sabem que podem gostar dela. É como ‘agora eu tenho autorização pra gostar dela’. Eu percebi isso”, completou Sandy.

Wanessa continuou: “Eu vejo seus fãs comentando legal nas minhas coisas. Imagina se fosse agora, com essa rede? Isso era mais em revista, em programa de televisão que a gente tinha que ficar respondendo, nem tinha rede social para fazer guerra, se tivesse, estaríamos ferradas”, afirmou a cantora.