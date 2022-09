Sandy tira Xororó do sério ao expor tudo o que faz entre quatro paredes e o revolta: “Nenhum pai quer ouvir”

Sandy é considerada uma das melhores cantoras do país. Ela que vem fazendo sucesso desde quando fazia dupla com seu irmão, Junior, em 2007, quando eram crianças. Além disso, eles fizeram uma turnê juntos em 2019, em São Paulo, cantando só as músicas de sucesso.

Porém, há alguns dias Sandy repercutiu na mídia após uma fala durante uma entrevista a revista Playboy. A artista cresceu e hoje é um mulherão e decidiu mostrar seu empoderamento sendo capa da revista. Sem deixar de falar que ela tem uma grande fama de santinha, mas foi destaque na revista masculina, e com isso, o público queria saber o que ela falou na entrevista.

Sem ter medo de falar o que quer, a filha de Xororó, contou detalhes de sua vida íntima. Inclusive, em um dos trechos da entrevista o que chamou mais a atenção dos internautas, foi quando ela disse que é possível sentir prazer no sexo anal.

Dessa forma, contou ela: “Não tem como não responder isso sem entrar numa questão pessoal. Mas, falando de uma forma geral, eu acho que é possível ter prazer anal. Sim, porque é fisiológico. Não é todo mundo. Deve ser a minoria que gosta”.