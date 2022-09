Sasha posa ao lado de Kim Kardashian na semana de moda de Nova York

Sasha Meneghel acompanhou um desfile da grife Fendi na Semana de Moda de Nova Iorque, na sexta-feira (9/9), na primeira fila e ao lado de Kim Kardashian. A filha da apresentadora Xuxa Meneghel e a socialite norte-americana posaram juntas e exibiram seus looks luxuosos.

Sasha se tornou embaixadora da marca italiana no Brasil há alguns dias. Ela é formada em Design de Moda pela The New School Parsons.

Na semana passada, Sasha curtiu o Rock in Rio ao lado do marido, o cantor João Figueiredo, e também posou com Bruna Marquezine no festival.