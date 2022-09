Saúde e Assistência Social de Capixaba marcam presença na 4ª etapa do CCLD

A Prefeitura de Capixaba, por meio das Secretarias municipais de Saúde e Assistência Social, se fez presente na realização da 4ª etapa do CCLD, do GP Ranch, de prova de laço em dupla, evento acontecido no último final de semana.

A Secretaria de Assistência Social levou os serviços do CadÚnico (Cadastramento e recadastramento do Auxílio Brasil, já a Saúde levou os serviços de vacinação (Covid-19, gripe, influenza, entre outras).

De acordo com a Secretária Rakel Vieira, a presença da Prefeitura foi de grande importância, tendo em vista a parceria do setor público em prol das políticas voltadas para alcançar todos os cidadãos independente da localidade.