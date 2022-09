Saúde e Assistência Social de Capixaba realizam atendimentos em escolas da Zona Rural

A Prefeitura de Capixaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Imunização, e Secretaria de Desenvolvimento Social, deslocou uma equipe de vacinação e serviços do Auxílio Brasil até a Escola São Francisco, localizada na zona rural do município, no Ramal da Subaia para aplicar doses de vacinas em geral.

De acordo com a Coordenadora de Imunização, Emilane Vidal, foram atendidas 56 pessoas e aplicadas 65 doses. “A Prefeitura tem dado condições de deslocamento e com isso é muito gratificante poder estar presente junto às comunidades rurais por que dessa forma aumentamos a cobertura vacinal no nosso município,” disse.

Segundo a Secretária de Desenvolvimento Social, Rakel Vieira, diversas pessoas foram atendidas com orientações, cadastramento e atualização do Auxílio Brasil. “É muito importante que o poder público se faça presente in loco para prestar serviços aos cidadãos que muitas vezes não dispões de condições financeiras para se deslocar até a cidade para realização dos procedimentos,” disse.

No tocante, o Prefeito e a Secretária, Núbia Rodrigues, parabenizaram as equipes pelo bom trabalho, destacando a importância das vacinações, orientações e atualizações cadastrais, “as vacinas são importantes para fortalecer o sistema imunológico das pessoas, evitando que doenças causadas por vírus e bactérias se desenvolvam, então essa é a melhor forma para evitar complicações e contribuir para que patologias graves sejam evitadas. Já as orientações e atualização cadastrais são importantes para manter os programas ativos,” disseram.