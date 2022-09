Saúde: quais as promessas dos candidatos ao Governo do Acre? Confira!

O bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é um desafio do próximo governador do Acre. Nos últimos dois anos e meio, a pandemia mostrou a importância de priorizar a saúde pública, pasta que é tida como uma das principais para qualquer gestor, sendo capaz de derrubar ou levantar qualquer Governo.

Os candidatos que disputam a vaga no Palácio Rio Branco garantem, em sua maioria, priorizar a pasta em sua gestão.

Veja, por ordem alfabética, o que pensam os candidatos:

DAVOD HALL (Agir)

O candidato descreveu em seu plano seis ‘supermetas’ para a saúde pública que envolvem desde prevenção ao tratamento de doenças como obesidade e autismo.

David pretende implantar o sistema de tratamento de esgoto em todos os 22 municípios acreanos. Implementar um programa estadual de fomento à atividade física da população, combate ao sedentarismo, obesidade, doenças cardíacas, entre outras.

O candidato promete dobrar a oferta de vagas nos centros de terapias para atendimento à população autista, implementar o método ABA e proporcionar a continuidade do tratamento até a fase adulta.

Qualificar o atendimento e aumentar em 30% o número de profissionais da rede pública de saúde também estão entre as ‘supermetas’ do candidato.

GLADSON CAMELI (PROGRESSISTAS)

Candidato à reeleição, Cameli tem um plano voltado à redução da mortalidade infantil no estado que apresenta a terceira maior taxa do país.

Neste sentido, está entre as metas melhorar a assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade; reduzir os índices de mortalidade materno-infantil por meio da ampliação do programa Planifica SUS; ampliar as campanhas educativas e divulgar as ações desenvolvidas pelo Estado sobre o planejamento familiar.

Gladson também promete valorizar os profissionais da saúde por meio de programas eficazes de qualificação profissional continuada e melhoria da infraestrutura física de trabalho.

JORGE VIANA (PT)

“Melhorar e modernizar os serviços de saúde ofertados pela rede assistencial do Estado, com intensificação do uso de tecnologias, adoção de protocolos de procedimentos assistenciais e valorização dos profissionais da saúde”. Esta é a principal meta do candidato do PT Jorge Viana, além de fortalecer o Hospital do Câncer, construir um centro de referência ao autismo, fortalecer o TFD e outros:

Ofertar atendimento humanizado aos usuários dos serviços de saúde, gestão técnica e eficaz que consiga implantar e utilizar a melhor tecnologia disponível na gestão administrativa; fortalecer as instâncias representativas consolidadas do SUS e as Redes de Atenção à Saúde; implantar um sistema de telemedicina e o telediagnóstico em todos os municípios; garantir a reestruturação física e de equipamentos de todos os hospitais da rede estadual de saúde, e ampliar programas de residência médica e multiprofissional em saúde; dar suporte, acompanhamento e cuidado às famílias mais fragilizadas e que necessitam de apoio do poder público; garantir atendimento médico hospitalar aos povos da floresta (indígenas, extrativistas, ribeirinhos) respeitando sua cultura e utilização de recursos da floresta com objetivos terapêuticos.

MARA ROCHA (MDB)

A deputada Mara Rocha, que disputa o cargo de governadora do Acre, diz que será prioridade promover a ampliação do acesso e assistência à saúde com qualidade, evitando e reduzindo sofrimentos e mortes por inércia ou ineficiência do Poder Público.

Mara garante ainda uma saúde humanizada, fortalecer o Sistema Único de Saúde – SUS no estado, estruturar as redes de atenção à saúde (atenção básica, média e alta complexidade) e investir em toda a estrutura necessária ao funcionamento regular de toda a área de saúde.

A candidata promete ainda combater a corrupção com desvio de recursos para a saúde e valorizar os servidores públicos da pasta.

MÁRCIO BITTAR (UNIÃO BRASIL)

Com um plano de governo enxuto de apenas 11 páginas, o candidato não se aprofunda sobre temas específicos.

Para a saúde, ele inclui somente que: Saúde, educação, cultura, segurança e assistência social serão geridas como sistemas articulados, ágeis, focados e baseados em evidências científicas.

PETECÃO (PSD)

O senador e candidato a governador, Sérgio Petecão, garante melhorar processos e fluxos, por meio de uma gestão mais eficiente, com níveis elevados de governança, proporcionando aos acreanos uma rede de serviços de saúde racionalizada e resolutiva.

Implantar o prontuário eletrônico, modernizando o sistema operacional de saúde e melhorando o fluxo de atendimento nas unidades de saúde; implantar o Centro Estadual de Atendimento ao Autista com possibilidade de atendimento itinerante nos municípios; revisar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde, reativando a Mesa Estadual de Negociação do SUS e realizando o provimento de novas vagas e a reposição de profissionais nesta área; construir o Centro Especializado em Saúde da Mulher, um novo Hospital da Criança de Rio Branco, uma nova maternidade no Segundo Distrito da capital; além de prometer também construir novos hospitais em Tarauacá, Xapuri e implantar uma nova UPA no Tucumã.

NILSON EUCLIDES (Psol)

O candidato professor Nilson Euclides tem como base do seu plano para a saúde estadual, fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e valorizar o servidor público, além de promover atendimento digno e de qualidade à população LGBTQIA+, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nilson garante aumento salarial e garantia de condições dignas de trabalho, além de novas contratações, ampliar e articular o cuidado de pessoas com sofrimento psíquico por meio de suporte qualificado aos munícipios e aos profissionais; atuar a partir da redução de danos nos serviços que atendem pessoas que fizeram/fazem uso abusivo de álcool e outras drogas; ampliar a telemedicina; respeito ao nome social e identidade de pessoas transgêneros, garantindo acessibilidade a todos nas unidades de saúde com infraestrutura e treinamento de pessoal.

O candidato também quer garantir atendimento às mulheres promovendo acesso ao pré-natal de qualidade com atendimento digno durante o trabalho de parto e puerpério, inclusive em situações de abortamento; garantir a presença de doulas nos estabelecimentos de saúde e programas de incentivo ao aleitamento materno; garantir acesso e atendimento respeitoso a quem busca a realização de aborto legal, pela

ampliação das unidades capacitadas para a realização do procedimento e treinamento de pessoal.

Garantir atendimento respeitoso a pessoas travestis, transexuais e transgênero, com abertura de ambulatórios de referência para essa população, com profissionais com formação adequada e propor parceria com a Universidade Federal do Acre na busca de recursos para a construção do hospital universitário.