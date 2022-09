Saúde registra mais um caso suspeito de varíola dos macacos em Rio Branco

Outro caso suspeito de Monkeypox, conhecida como varíola dos macacos foi notificado em Rio Branco. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7), pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Regional de Saúde do Acre (Cievs).

Com isso, o total de casos suspeitos chegou a 21, sendo um confirmado, que já está de alta médica, 15 descartados e cinco em investigação, sendo três em Rio Branco, um em Porto Acre e um notificado no estado do Mato Grosso do Sul, que aguardam resultado dos exames.

O Acre tem apenas um caso confirmado da doença. A confirmação foi divulgada no dia 25 de julho. O paciente apresentou febre, cansaço físico e pápulas espalhadas pelos braços e abdômen.