Sebrae prorroga inscrições para edital de credenciamento de fornecedores de serviços

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do estado do Acre – Sebrae/AC, prorrogou as inscrições para o Credenciamento de Fornecedores para integrarem o Cadastro de Fornecedores de Serviços de Consultoria e/ou Instrutoria do SEBRAE/AC.

A licitação visa a contratação para os serviços de consultoria e/ou instrutoria nas áreas e subáreas de conhecimento ora ofertadas, que poderão ser chamadas para prestar serviços quando houver demanda, na forma presencial e/ou à distância (on-line), em regime de não exclusividade. São: Pessoas; Empreendedorismo; Educação; Finanças, contabilidade serviços financeiros; Planejamento Empresarial; Gestão da Produção e Qualidade; Legislação Aplicada aos Pequenos Negócios; Inovação; Tecnologia da Informação; Desenvolvimento Territorial; Associativismo e Cooperativismo; Desenvolvimento Setorial; Políticas Públicas; Arquitetura e Engenharia; Marketing e Vendas; Negócios Internacionais e Sustentabilidade.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site www.sebrae.com.br/acre, até o próximo dia 29. Para mais informações acesse o edital AQUI.