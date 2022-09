Seca em reservatório deixa município do AC sob racionamento de água potável

A partir desta segunda-feira (5), o município do Bujari, a 25 quilômetros da Capital Rio Branco, vai passar a fazer racionamento de água potável. O anúncio foi feito pelo Saneacre (Serviço de Águas e Esgoto do Estado do Acre), em comunicado à população local.

As estatísticas mostram que Bujari tem uma população de 10.420 habitantes, com 43,6% deles estabelecidos na área urbana, e 56,4% em área rural. A área rural não tem abastecimento de água potável e a população urbana só terá água disponível de dois em dois dias, disse o comunicado da Saneacre.

“Saneacre-Bujari comunica à população que o nível de água do açude de abastecimento da Estação de Tratamento de Água do Município esta muito a abaixo do nível”, disse o órgão.

“A partir de hoje, o abastecimento de água vai ser de 2 em 2 dias, até passar esse período de verão. Pedimos a população que não desperdice água”, acrescentou o comunicado.

Cortado pela BR-364 e geograficamente instalado sobre um platô distante de rios e igarapés, Bujari não tem, ainda, uma política municipal de saneamento e sequer possui conselho municipal para a área. Além disso, 46,9% da população é atendida com abastecimento de água, frente a média de 47,22% do estado e 83,96% do país.

Os números mostram que 5.033 habitantes não tem acesso à água potável. Só 1,46% da população é atendida com esgotamento sanitário, frente a média de 21,63% do Estado e 66,04% do país. O esgoto dos 10.268 habitantes não é coletado, embora 57,2% da população sejam atendidos com coleta de Resíduos Domiciliares e não declarou se pratica coleta seletiva de Resíduos Sólidos. No entanto, o lixo de 2.551 habitantes não é recolhido.