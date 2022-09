Secretária de saúde de Capixaba participa do 6º congresso do COSEMS-RO

A Secretária de Saúde de Capixaba, Núbia Rodrigues, em comitiva com secretários de Plácido de Castro, Acrelandia, Bujari, Rio Branco e COSEMS ACRE, estão participando do 6º Congresso de Secretarias Municipais de Rondonia, com o tema “Regionalização com base na Organização da rede de atenção à saúde”.

Durante o evento está sendo tratado sobre diversos assuntos de interesse da saúde pública, além da discussão de importantes propostas para o avanço na gestão da saúde nos municípios de forma a propor ações que fortaleçam a rede de atendimento à saúde.

De acordo com a Secretária, Núbia Rodrigues, a participação no evento é de grande importância, tendo em vista que é um momento de adquirir conhecimentos e assimilar estratégias para implementar em Capixaba.