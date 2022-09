Secretária do lar diz como é tratada por Leonardo: “Bucho de égua”

Um dos cantores de maior sucesso do país, Leonardo ostenta uma vida de luxo e conforto. Atualmente, o sertanejo mora em uma mansão com Poliana Rocha, sua esposa, e conta com alguns colaboradores para lhe auxiliar no cuidado com a casa. Uma das funcionárias que trabalha na residência do artista entregou como é tratada por ele e surpreendeu o público.

Tudo começou quando a companheira de Leonardo abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os fãs. Ao responder as curiosidades dos internautas, Poliana contou com a participação de Abadia Cardoso, sua colaboradora. Uma das primeiras perguntas que a funcionária teve de responder foi se a patroa já havia dado bronca nela. A colaboradora então deixou claro que Poliana não costuma brigar e até faz bilhetinhos fofos quando quer pedir algo.

Outro seguidor perguntou se o cantor Leonardo costuma tirar sarro dela, uma vez que ele é muito brincalhão. Nesse momento, Abadia revelou a relação com o artista. “O Léo me zoa demais. Me chama de bucho de égua, bucho de quebrada, fala que eu como os trem dele tudo, esconde as mangas, e olha que tem um pé de manga aqui no quintal”, declarou a empregada da família em tom de humor. A funcionária destacou ainda que o famoso é muito desorganizado, diferente de Poliana Rocha, que gosta de ver tudo em ordem.

