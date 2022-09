Secretário diz ser vítima de “fogo amigo” dentro do Governo; “Só peço votos fora”, afirma

O secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Edivan Maciel, disse ao ContilNet, nesta quarta-feira (21), que está sendo vítima do que chamou de “fogo amigo” dentro do órgão, ao se referir às denúncias feitas à Procuradoria Geral do Estado (PGE) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

De acordo com as informações, o órgão estaria pressionando terceirizados para votar em candidatos do Governo. A denúncia foi feita em documento recomendando que o Estado adote medidas necessárias para apurar e adotar providências quanto à denuncia de que servidores terceirizados estariam sendo coagidos a comparecer a reuniões políticas do candidato à Câmara Federal e ex-presidente da Federação das Industrias, José Adriano.

Edivan Maciel disse que a denúncia foi feita sem qualquer tipo de prova e que não passa de algo vazio. “Penso que se trata de fogo amigo. Algum adversário do governo dentro da secretaria, descontente com o nosso trabalho, tentou nos prejudicar”, disse o secretário.

Maciel disse ainda que já forneceu as devidas explicações à PGE e que vai continuar pedindo votos, mas na condição de cidadão e fora do horário de expediente e do ambiente de trabalho. “Tenho consciência de que faço parte de um projeto político e estou, sim, pedindo votos para a reeleição do governador, do nosso senador e dos nossos deputados. Mas dentro das regras, sem ferir a lei eleitoral”, disse.