Segunda via do Título de Eleitor pode ser retirada até quinta; confira

É verdadeiro que é possível retirar a segunda via do Título de Eleitor no Distrito Federal até esta quinta-feira (22). A afirmação foi feita por uma candidata à Câmara dos Deputados pelo Republicanos-DF. No Twitter, onde tem mais de 26,2 mil seguidores, ela afirma que é possível imprimir o título diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“É possível imprimir o título diretamente na ferramenta ‘Autoatendimento do Eleitor’, no site do TSE, no campo ‘Imprimir o título eleitoral’”, disse. A publicação foi feita em 20 de setembro, a menos de duas semanas para o primeiro turno das eleições deste ano.

Ela ainda anexa uma imagem com a informação de que a segunda via do documento pode ser retirada até esta quinta-feira (22/9).

Veja:

Como verificamos

O V ou F buscou no site do TSE a ferramenta citada pela candidata. Na aba de autoatendimento ao eleitor, há a opção de imprimir o título.

Segundo o Tribunal, para a emissão da segunda via, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral, sem débitos pendentes, como multas por ausência às urnas, aos trabalhos eleitorais ou multas por violação do Código Eleitoral.

Em relação ao prazo para emissão da segunda via, o V ou F buscou a informação junto ao Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). No site da Corte, há a confirmação de que a 2ª via do Titulo de Eleitor pode ser requerida até quinta (22).

Considerando a confirmação de todas as informações divulgadas no post, é verdadeira a afirmação de que é possível retirar a segunda via do Título de Eleitor.

