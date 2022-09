Segundo suspeito de participar de assalto a restaurante em Rio Branco é preso

Daniel Conceição Ferreira, vulgo “Comodoro”, foi preso acusado de assalto após uma rápida investigação na manhã desta sexta-feira (2). Ele foi preso em uma residência na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações dos investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (DCORE), Daniel foi preso após ter participado de um assalto na companhia do monitorado por tornozeleira eletrônica Dhose de Souza da Costa, de 22 anos, que foi ferido com um tiro na tarde de quinta-feira (1), ao tentar realizar um assalto a um restaurante situado na Honório Alves, bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco. Durante o roubo, Daniel também ficou ferido com um tiro na perna.

Armado, Dhose estaria na companhia de Daniel em um carro modelo Fiat Uno, de cor branco, e ao chegar no restaurante, a dupla invadiu o local e anunciou o assalto. Um policial que estava fardado almoçando no local reagiu e efetuou um tiro que atingiu Dhose com um tiro na cabeça e Daniel com um tiro na perna.

Mesmo ferido, Dhose conseguiu correr, mas já sem força caiu em via pública. Já o comparsa Daniel correu com o ferimento na perna e foi até o carro e fugiu.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Dhose ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, o paciente foi entubado e seu estado de saúde é grave.

Na manhã desta sexta-feira, Daniel foi localizado por agentes da Dcore em uma residência na região do Calafate. Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomada as medidas cabíveis. Na delegacia foi verificada a ficha criminal de Daniel e os policiais constataram que o acusado já tinha um mandado de prisão em aberto.

Dhose continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas quando receber alta, também receberá voz de prisão e perderá o benefício de estar com a tornozeleira eletrônica e votará ao presídio para terminar de pagar a pena em regime fechado.