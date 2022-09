Seis dos sete candidatos ao Governo ficam frente a frente em debate hoje a noite na TV Rio Branco

O primeiro encontro presencial de seis dos sete candidatos que disputam o Governo do Estado nas próximas eleições será na noite deste domingo (17), num debate transmitido ao vivo a partir dos estúdios da TV Rio Branco/Cultura, Canal 8, na Capital. Dos sete candidatos que estão na disputa, apenas o do Agir, David Hall, não estará presente porque a direção da emissora utilizou a regra da representatividade parlamentar e vetou sua participação.

“Como o Agir não tem representantes na Câmara, decidimos não convidá-lo para o debate, seguindo o exemplo de outras emissoras no país”, disse o jornalista Márcio Nunes, diretor de TV da emissora e do debate. O candidato David Hall, no entanto, não gostou do “desconvite” e tem protestado nas redes sociais com o que classificou de censura prévia e discriminação.

“O candidato ao governo Gladson Cameli e outros têm tempo de sobra na propaganda eleitoral que gastam atacando uns aos outros sem mostrar propostas, enquanto eu não tenho tempo algum para falar de nossos projetos”, protestou o candidato que se diz censurado. “A lei eleitoral fala que todos os candidatos devem ter tratamento igual e as mesmas condições para disputar a eleição, mas como você pode ver não é isso que está acontecendo. Super estrutura para os mesmos caciques de sempre, que fazem da política negócio de família e nada para a gente que quer renovação. Querem nos calar de todo jeito. Você vai deixar”, acrescentou David Hall, aproveitando para pedir votos a quem não concordar com sua retirada do debate.

O mediador do encontro será o ex-vereador e ex-deputado federal José Alex, apresentador do programa “X da Questão”, também apresentado pela emissora. Assim como os demais candidatos, o governador do estado e candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP), confirmou presença no encontro.

Os assessores dos candidatos participantes estiveram reunidos com a direção da emissora e do debate, na semana passada, acertando as regras. Todos os representantes dos candidatos assinaram ata do encontro concordando com as regras.

De acordo com a direção da emissora, o debate será dividido em cinco blocos, separados por intervalo de quatro minutos, a começar pontualmente às 21 horas e com duração prevista em três horas e 30 minutos. De acordo com as regras, durante os intervalos, cada candidato (a) poderá solicitar a presença de um dos seus assessores presentes no estúdio, para consultas.

O primeiro bloco será de tema livre e é composto de dois momentos. Cada candidato (a) terá um minuto para fazer sua apresentação. Em seguida, o mediador José Alex sorteará o primeiro candidato a fazer sua apresentação e assim segue até o último se apresentar.

No segundo momento, o mediador fará o sorteio para definir o primeiro candidato que fará pergunta a outro candidato de sua escolha. O candidato sorteado terá um minuto para fazer a pergunta. O candidato escolhido terá um minuto e 30 segundos para responder. O candidato que perguntou terá um minuto para réplica. O candidato escolhido para responder terá um minuto para tréplica. Cada candidato perguntará uma única vez e responderá uma única vez.

Após o primeiro sorteio e dadas as respostas, réplica e tréplica, o mediador sorteará o próximo candidato a perguntar e assim fará até que todos os candidatos participem. A previsão de duração desse primeiro bloco é de 30 minutos, quando vem o primeiro intervalo.

O segundo bloco será de temas sorteados para explanação de um candidato e comentário de outro candidato. Serão duas rodadas de explanação e comentário. Os temas que serão sorteados são: 1–Educação; 2–Segurança; 3-Agronegócio; 4-Gestão; 5-Saúde Pública; 6–Combate a corrupção; 7-Economia.

O mediador sorteará um tema dentre os citados. Em seguida, o mediador sorteará um candidato para fazer uma explanação sobre o tema e sorteará um segundo candidato para fazer um comentário. O candidato sorteado terá um minuto e 30 segundos para fazer sua explanação sobre o tema. O candidato que fará o comentário terá um minuto. Cada candidato deve responder uma única vez por rodada e cada candidato deve comentar uma única vez por rodada e assim deve seguir até que todos respondam e comentem. A previsão de duração do bloco é de 18 minutos. Segundo intervalo.

Na volta do terceiro bloco, o debate terá a mesma configuração do segundo momento e do primeiro bloco, para perguntas e respostas. Nesse terceiro bloco, o último candidato a perguntar, no primeiro bloco, será o primeiro a perguntar a um candidato de sua escolha à exceção do candidato que ele perguntou ainda no primeiro bloco. José Alex, o mediador, chamará o último candidato, que perguntou no primeiro bloco, que escolherá a quem vai perguntar, com exceção do candidato por ele escolhido no primeiro bloco. O candidato chamado terá um minuto para fazer a pergunta e o escolhido um minuto e 30 segundos para responder. Quem responder terá um minuto para réplica. O escolhido terá um minuto para tréplica. A previsão de duração do bloco é de 28 minutos.

No quarto, o debate segue de acordo como foi o segundo bloco. Os temas já sorteados ficarão de fora e o mediador José Alex sorteará entre os temas restantes para explanação de um candidato e comentário de outro candidato. Serão duas rodadas de explanação e comentário.

Em seguida, o mediador sorteará um candidato para fazer uma explanação sobre o tema e sorteará um segundo candidato para fazer um comentário. O candidato sorteado terá um minuto e 30 segundos para fazer sua explanação sobre o tema. O candidato que fará o comentário terá um minuto. Cada candidato deve responder uma única vez por rodada e cada candidato deve comentar uma única vez por rodada. Assim deve seguir até que todos respondam e comentem. A previsão de duração desse bloco é de aproximadamente dezoito minutos.

No quinto e último bloco, cada candidato terá dois minutos e trinta segundos para fazer suas considerações finais. A ordem será definida ao vivo, através de sorteio feito pelo mediador José Alex. Ao fim de todas as considerações finais, o debate será encerrado pelo mediador. A previsão de duração desse bloco é de vinte minutos.

O debate também permitirá direito de resposta a cada candidato citado e que se sinta ofendido pelo concorrente. Contará com uma banca composta de dois advogados, Marcos Antônio Palácio Dantas e Euclides Bastos, aos quais caberá a responsabilidade de decidirem se a ofensa gera ou não direito de resposta.