Brasil enfrenta África do Sul em amistoso nesta segunda; veja onde assistir

A seleção brasileira feminina enfrenta a África do Sul no estádio Moses Mabhida, em Durban, às 13h desta segunda-feira (no horário de Brasília). Trata-se do segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa e faz parte da preparação das seleções para a Copa do Mundo de 2023, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia.

O Sportv transmite o amistoso ao vivo nesta segunda-feira, às 13h, e o ge acompanha o jogo em tempo real.