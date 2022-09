Seleção Brasileira jogará contra a Tunísia no estádio do PSG

O amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia, que acontece no dia 27 de setembro, teve seu lugar definido. O jogo será realizado no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain. Os ingressos da partida já estão à venda no site da arena.

Na reta final de preparação para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil também enfrenta Gana, no dia 23 deste mês. Apesar de o local do confronto ainda não estar definido, a CBF tenta fechar um acordo para levar a partida para Londres. A última vez que a Seleção entrou nos gramados do Parque dos Príncipes foi no dia 26 de agosto de 1992, há 30 anos. Na ocasião, o Brasil venceu a França por 2 x 0, em amistoso.