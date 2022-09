Seleções lançam uniforme para a Copa do Mundo 2022; confira

Outras equipes que têm a Nike como fabricante também tiveram seus uniformes revelados nesta quinta, como Inglaterra, Holanda e Estados Unidos. Os ingleses terão uma primeira camisa majoritariamente branca, mas com um detalhe em azul claro na região dos ombros. E o uniforme reserva será vermelho, com detalhes em azul.

Os holandeses mais uma vez usarão um uniforme totalmente laranja como roupa principal no Mundial do Catar, com um tom de brilho e sem grandes inovações. E a segunda camisa da equipe europeia mais uma vez terá o azul marinho como cor principal, com detalhes em preto.

O uniforme principal dos Estados Unidos também não traz grandes ousadias no design, com a camisa branca com detalhes em azul e vermelho – e o escudo da confederação centralizado. O reserva busca ser mais inovador, com uma mistura de tons de azul em uma estampa por todo o uniforme.

A Nigéria, que está fora da Copa do Mundo, também lançou seu uniforme. Os nigerianos terão como uniforme principal uma camisa que mistura tons de verde e figuras geométricas diferentes, com direito a uma grande águia na parte da frente da roupa – o pássaro é símbolo da seleção nacional. A reserva é basicamente branca, com uma estampa tradicional nos ombros.

Confira fotos dos uniformes:

França

Inglaterra

Holanda