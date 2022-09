Sem Gisele, filhos apoiam Tom Brady em jogo da NFL e momento viraliza

Em meio a uma crise conjugal com Gisele Bündchen, Tom Brady entrou em campo para representar o Tampa Bay Buccaneers contra o Green Bay Packers, em jogo válido pela NFL. O astro contou com a presença de seus três filhos, Vivian, de 9 anos, Benjamin, de 12, frutos do relacionamento com a top model brasileira, e John, de 15 anos, fruto de um casamento anterior. O atleta tinha esperanças de que a modelo brasileira comparecesse ao camarote da família.

Antes da partida, o quarterback foi filmado em um momento fofo com as crianças, que estavam no gramado do Raymond James Stadium, localizado em Tampa, na Flórida (EUA). O astro abraça e beija os filhos antes de correr para o centro do campo. O momento fez a alegria dos fãs que estavam próximos. Confira o vídeo.

Tom Brady com as crianças no pré-jogo 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/4P1iIXkzWv — Endzone Brasil (@Endzone_Brasil) September 25, 2022

Entretanto, muitos fãs do atleta questionaram a presença de Gisele Bündchen, que não aparece no vídeo e, muito menos, publicou algo em suas redes sociais. Mesmo em crise, Brady tinha esperanças de ver a esposa no camarote da família. “Os filhos do Brady estavam lá na sideline para desejar boa sorte para o pai……mas nada da Gisele”, comentou um perfil.

Outras pessoas ainda relacionaram a briga do atleta com a modelo para falar sobre a performance do atleta. Ainda no intervalo da partida, o Tampa Bay Buccaneers perdia para o Green Bay por 14 x 3, com uma atuação abaixo do esperado para o astro.

“Gisele tá fazendo mó falta”, disse uma usuária. “Acho que a dona Gisele está fazendo uma ‘mandinga’ pesada pra cima do sr. Brady, hein?”, brincou outro. “Brady, sai no intervalo e vai passar um tempo com a Gisele mano um jogo só não vai fazer diferença pra ti”, sugeriu mais um.