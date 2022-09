Sem licença, mansão de R$ 56 milhões de Messi pode ser demolida

Apesar de estar tendo um excelente desempenho no Paris Saint-Germain, o atacante Lionel Messi está tendo de lidar com alguns problemas fora dos gramados. Depois de comprar uma mansão em Ibiza com a esposa Antonela, no valor de 11 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões), o argentino descobriu que a casa não tem licença de habitação. As informações são do canal Telecinco.

De acordo com o programa, o terreno de 16 mil metros quadrados conta com um grande jardim e uma piscina de quase 100 metros quadrados. Os antigos moradores decidiram fazer a obra sem possuir as licenças necessárias das autoridades locais. Com isso, o jogador não consegue legalizar a mansão, que corre o risco de ser demolida. Messi já está em contato com os seus advogados, que começaram os trâmites para tentar reverter a situação. Mesmo com a confusão, Lionel Messi entra em campo pelo PSG ainda nesta terça-feira (6/9), na estreia do clube na Champions League 2022/23. O jogo contra a Juventus será realizado no Parque dos Príncipes.