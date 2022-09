Sena Madureira: Justiça Eleitoral confirma mudança em três locais de votação

Restando pouco mais de uma semana para o dia da votação (2 de outubro), a Justiça Eleitoral de Sena Madureira vem adotando todas as providências para a realização do pleito. Algumas mudanças estão sendo feitas por questões de necessidades.

Nesta semana, houve a confirmação de que três seções terão seus locais de funcionamento mudados. São elas: 27, 28 e 141.

As seções 27 e 28 funcionavam no prédio do Incra. Em 2022, funcionarão na Secretaria Municipal de Cidadania. Já a seção 141, irá funcionar na Escola Municipal Siqueira de Menezes.

Em Sena Madureira, além da zona urbana há também seções espalhadas pela zona rural, especialmente em locais considerados de difícil acesso.