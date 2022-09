Sensitiva divulga primeira carta psicografada de Marília Mendonça

A morte de Marília Mendonça completa um ano em novembro. Após 10 meses do fatal acidente de avião com a cantora, Erica Sensitiva, conhecida por fazer revelações sobre as celebridades, afirmou ter tido contato com a famosa. De acordo com a vidente, Marília se apresentou com um mentor espiritual e falou sobre sua partida da Terra. A famosa teria pressentido a própria morte três dias antes do ocorrido. “Angústia, medo, pavor”, contou.

No outro plano, Marília Mendonça disse a Erica que foi bem acolhida. “Ela ainda está em uma fase de escolhas e mudanças espirituais. Sua linha e seu espírito ainda estão se desdobrando para tratar de cada irmão que chega até ela”, contou. “Uma coisa ela me falou. Queria ser médica, cuidar das pessoas. Logo se reencarna. Ela pede para sua mãe não se preocupar. Ela está bem. Seu filho será um cantor muito conhecido, que fará lindas canções de amor. Uma delas falará de Marília”, acrescentou.

Ainda segundo a vidente, uma outra artista, assim como Marília, terá um fim trágico. “Uma cantora morrerá em breve. Muitos irão chorar e ela a recolherá. Será sua mentora de luz até sua ida ao local de atendimento espiritual. Ela se despede, diz a todos paz e luz”, finaliza Erica.

