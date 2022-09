Sensitiva prevê separação de Belo e Gracyanne e cita prisão do cantor

A sensitiva Érica Dias, famosa por suas previsões envolvendo o mundo dos famosos, usou suas redes sociais, nessa quarta-feira (7/9), para compartilhar um vídeo expondo o futuro do cantor Belo e da musa fitness Gracyanne Barbosa.

A vidente leu cartas e jogou o futuro do artista na roda, fazendo uma série de alertas para ele. “Olha só, eu vim aqui fazer para vocês uma previsão do Belo. Pedir pra ele tomar cuidado com prisões, não é de hoje que eu venho falando”, inciou ela.

ter. Mostra aqui, muitas atrapalhações na vida dele. Mostra ele pagando coisas que ele fez, a conta chegando“, prosseguiu Érica, falando sobre a separação do cantor e de Gracyanne.

