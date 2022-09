Separado de Paolla Oliveira, Diogo Nogueira expõe falta da atriz

Paolla Oliveira foi uma das celebridades mais ativas nesta edição do Rock In Rio e, na última noite, roubou a cena com uma minissaia e um recorte ousado. No entanto, uma ausência foi sentida: Diogo Nogueira, com quem ela namora há um ano e já revelou que se considera casada. Separado momentaneamente da amada por conta da agenda lotada, o cantor não deixou de homenageá-la nas redes sociais.

Diogo não pode comparecer ao festival porque tinha shows marcados nas mesmas datas. Neste domingo (11), ele se apresentou em um evento fechado em uma cidade do Goiás. O sambista resgatou uma selfie coladinha com Paolla e encantou os seguidores. “Saudade de tu, garota”, lamentou Nogueira (+ confira a foto na galeria).

PAOLLA OLIVEIRA E DIOGO NOGUEIRA SÃO O CASAL MAIS QUERIDO DO BRASIL?

Em entrevista recente ao podcast das Garotas Estúpidas, o GE Talks, Paolla refletiu sobre “a faixa de casal mais querido do Brasil”. “Se me entregaram essa faixa, eu agradeço muito, fico muito feliz e honrada. Não vamos ser hipócritas, a gente gosta de elogio, a gente gosta de ser bem quisto, ainda mais com um parceiro, se estamos falando de um relacionamento. Mas ela [a faixa] tá guardada em algum canto que eu já me esqueci“, disse a atriz.

Apesar de feliz com o carinho do público, Paolla entende a necessidade de viver sem se apegar aos rótulos. “Eu acho…