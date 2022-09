Seplag e Sesacre: reabertura de inscrição de concurso público encerra em breve

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre (SESACRE) anunciaram a reabertura de inscrições para um Concurso Público, organizado pelo IBFC, que tem como objetivo preencher 622 vagas com candidatos em níveis médio, técnico e superior.

Segundo documento (retificação I) o presente Concurso Público foi reaberto, possibilitando os interessados se inscreverem das 8h do dia 15 de agosto de 2022 até 8 às 21h do dia 12 de setembro de 2022. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da organizadora. A inscrição só será efetivada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 53,00 a R$ 72,00.

Segundo o edital, há oportunidade para os cargos de: Agente Administrativo (100); Auxiliar de Farmácia (4); Condutor de Ambulância (13); Técnico de Laboratório em Análise Clínica (44); Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica (1); Técnico de Radiologia (34); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Assistente Social (15); Biólogo (6); Cirurgião Dentista (4); Enfermeiro (54); Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro Eletrônico (1); Engenheiro Sanitarista (1); Farmacêutico (15); Fisioterapeuta (14); Fonoaudiólogo (1); Médico Anestesiologista (5); Médico Anestesiologista (15); Médico Cardiologista (6); Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço (5); Médico Cirurgião Vascular e Periférico (5); Médico Cirurgião Gastroenterologista (2); Médico Cirurgião Geral (10); Médico Cirurgião Oncológico (3); Médico Cirurgião Pediátrico (1); Médico Cirurgião Plástico (2); Médico Cirurgião Torácico (2); Médico (65); Médico Dermatologista (4); Médico do Trabalho (3); Médico Endocrinologista e Metabologista (4); Médico Clínica Médica (10); Médico Gastroenterologista (2); Médico Genética Médica (1); Médico Hematologista e Hemoterapeuta (5); Médico Infectologista (2); Médico Terapia Intensiva (7); Médico Terapia Intensiva Pediátrico (5); Médico Mastologista (3); Médico Nefrologista (5); Médico Nefrologista Pediátrico (1); Médico Neonatologista (6); Médico Neurocirurgião (2); Médico Neurologista (5); Médico Neuropediatra (4); Médico Obstetra e Ginecologista (25); Médico Oftalmologista (5); Médico Oncologista (5); Médico Ortopedista e Traumatologista (5); Médico Otorrinolaringologista (4); Médico Patologista (2); Médico Pediatra (23); Médico Pneumologista e Tisiologista (3); Médico Psiquiatra (6); Médico Radiologista (4); Médico Radioterapeuta (4); Médico Reumatologista (3); Médico Urologista (6); Nutricionista (10); Psicólogo (18).

Caso aprovados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 30 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva e discursiva, previstas para o dia 16 de outubro de 2022. Os cargos de nível superior também realizarão prova de títulos.

Validade

O prazo de validade do presente concurso público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

