“Serei um senador incansável na luta por melhoria da vida do povo acreano”, diz Dr. Jenilson Leite

“Irei me esforçar lá no Senado, assim como me esforcei na Assembleia Legislativa, para que o fruto do meu trabalho beneficie cada vez mais a população acreana”, é assim que o candidato Dr. Jenilson Leite (PSB), pretende fazer seu mandato, caso seja eleito.

Em entrevista ao Blog do Acioly, em Tarauacá, o candidato a senador falou sobre algumas propostas, lembrou sua atuação como deputado estadual, cargo que ocupa pelo segundo mandato.

Médico infectologista, Dr. Jenilson sempre defendeu o servidor e a saúde pública no Acre. Além de ser voz dos colegas de profissão, desde sua formação se dedica a atender as pessoas em vulnerabilidade e servir o povo acreano, foi assim no pior momento da pandemia do coronavírus, quando se licenciou do parlamento para atuar na linha de frente de combate ao vírus, quando seus colegas médicos estavam sobrecarregados e adoecendo.

No Senado Federal, essa é uma pauta que pretende defender. “Essa é uma área que irei me dedicar muito para que a gente possa melhorar nossa capacidade de atender melhor a saúde da nossa população”.

O candidato lembrou ainda que com a pandemia, a fila de espera por cirurgias, exames e consultas especializadas cresceu,”e se não temos um senador que traz mais recursos para melhorar esse fluxo, você diminui o sofrimento dessa gente, então eu vou atuar de forma intensa, para que a gente possa ir vencendo alguns paradigmas na saúde, que é a falta de médicos, de medicamentos, outros problemas que às vezes são simples, mas que é preciso ter alguém lá no Senado que se dedique a resolvê-los”.