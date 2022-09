Servidores do Acre receberão a última parcela de retroativos na próxima segunda

O Estado do Acre realizará na próxima segunda-feira (12), o último pagamento dos retroativos devidos aos servidores estaduais. De acordo com a Secretaria de Planejamento (Seplag), 2.553 servidores serão contemplados com os valores que somados passam de R$ 7 milhões neste que é o 14º lote.

A quantia diz respeito aos residuais em atraso de progressões, promoções, adicionais de titulação e abonos de permanência.

Ao todo já foram pagos R$ 39,6 milhões durante os anos de 2021 e 2022, sendo contemplados 8.279 servidores do Estado.