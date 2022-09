Sesacre abre licitação de pregão presencial para contratação de empresa

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) abre licitação de pregão presencial 170/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa para aquisição de água potável, própria para consumo humano, obedecendo à portaria do MS Nº 2.914, de 12-12-2011, transportada em caminhão pipa, a fim de atender as necessidades da Sesacre, seus prédios anexos, e unidades de saúde, na Regional do Baixo Acre (capital Rio Branco), Baixo Acre (Senador Guiomard, Plácido de Castro, Vila Campinas e Acrelândia), Alto Acre (Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri), Juruá (Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves), Tarauacá/Envira (Feijó, Tarauacá e Jordão) e PURUS (Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa). Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 28 de setembro de 2022, 10:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.