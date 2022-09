Shows cancelados: relembre problemas de saúde de Justin Bieber

A coluna LeoDias adiantou na última sexta-feira (2/9) que, apesar de se apresentar no Rock in Rio no último domingo (4/9), Justin Bieber iria cancelar o restante da turnê Justice que realizaria em solo latino americano, incluindo os shows marcados para São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro.

O cantor passa por sérios problemas de saúde mental e optou por se resguardar nos próximos meses em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. Infelizmente, este não foi o primeiro episódio de saúde que impossibilitou o canadense de realizar seu trabalho. Esta coluna relembra agora alguns destes casos.

Síndrome de Ramsay Hunt

Em junho deste ano, Justin Bieber assustou fãs ao mostrar fotos de seu rosto paralisado em decorrência de uma síndrome Ramsay Hunt que atinge o funcionamento dos nervos do rosto, podendo ocasionar a paralisia da face. A condição se desenvolve em decorrência da reativação do vírus varicela-zóster.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor anunciou o cancelamento dos shows da turnê:

“Irei usar esse tempo apenas para descansar e relaxar, para voltar a ficar 100% e então poder fazer o que nasci para fazer, mas por enquanto, não dá. Vou descansar para que consiga recuperar meu rosto e voltar a ser como deveria. Eu amo vocês, obrigado por serem pacientes comigo, vou melhorar e estou fazendo todos os exercícios especiais para que meu rosto volte ao normal… vai voltar, só leva um tempo e não sabemos quanto será, mas ficará tudo bem. Eu tenho esperança, confio em Deus e que tudo isso é por um motivo. Não tenho certeza de qual é, no momento, mas enquanto isso descansarei. E eu amo vocês. Paz”.

Doença de Lyme

Alguns anos antes desses episódios recentes, em 2020, Justin Bieber anunciou que sofria de Doença de Lyme. A condição é transmitida por carrapatos e pode causar sintomas como: dores nas articulações, lesões na pele, mal-estar e irritabilidade e problemas de imunidade.

O cantor também informou que além da Doença de Lyme, também vinha sofrendo de mononucleose crônica: “Muitas pessoas não perceberam que eu fui diagnosticado recentemente com doença de Lyme (…) Não apenas isso, mas um caso sério de mononucleose crônica que afetou a minha pele, minhas funções cerebrais, minha energia e minha saúde em geral. Estou lutando e superando! Foram alguns anos difíceis, mas com o tratamento correto (…) eu estarei de volta e melhor do que nunca.”

Depressão

Em 2020, em seu documentário, Justin Bieber abriu o jogo sobre os problemas de saúde mental que enfrenta desde a adolescência. O canadense relatou que chegou a ter pensamentos suicidas. Foram estes problemas que levaram o cantor a cancelar a turnê que completaria na América Latina.

A coluna LeoDias se solidariza com a má fase da doença mental que o cantor encara e deseja toda a força e cuidados médicos necessários para que Bieber passe por estes problemas o quanto antes e volte aos palcos para fazer o que mais ama frente aos fãs que o admiram.

Esta coluna também faz um importante alerta: depressão é uma doença séria, e caso você esteja passando por este problema, não tenha vergonha de procurar ajuda médica, não passe por isso sozinho. O SUS oferece uma linha telefônica gratuita para atender toda aquela pessoa que esteja encarando problemas desta natureza. Basta ligar para o número 188 que funciona 24h por dia.