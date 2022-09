Sicredi é destaque no anuário Valor 1000

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, está classificada, mais uma vez, no Valor 1000, anuário organizado pelo Valor Econômico, considerado um dos mais importantes rankings do Brasil em termos de avaliação de empresas. A instituição conquistou a 8ª posição na categoria “100 Maiores Bancos”, uma colocação acima em relação ao ano passado.

Entre os destaques, o Sicredi também ficou em 4º lugar como o Mais Rentável sobre o Patrimônio entre os 20 maiores bancos, em 6º como Maior em Depósitos Totais e na 7ª posição como Maior em Operações de Crédito. Também ocupou o 8º lugar nas categorias de Maior em Patrimônio Líquido, Maior em Receita de Intermediação, Maior com Melhores Resultados Operacionais sem Equivalência Patrimonial e Maior em Lucro Líquido.

O ranking do Valor 1000 é idealizado pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (EAESP/FGV) em parceria com a Serasa Experian. O anuário está em sua 22ª edição e apresenta informações sobre as maiores empresas do Brasil por setor de atuação, por meio de demonstrações financeiras consolidadas, faturamento bruto e outros itens estratégicos de gestão e negócios, retirados dos balanços ou informados pelas próprias companhias ou instituições. Neste ano, 1.069 empresas participaram das análises.

“O avanço na posição desse relevante e criterioso ranking reflete o comprometimento das cooperativas que compõem o Sicredi com a vida financeira dos seus associados e com as regiões onde atuam. Nosso crescimento em números expresso no anuário significa mais capacidade de apoiar a prosperidade das pessoas por meio do diferencial do nosso modelo de atuação”, diz César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.300 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

