Signos: saiba quais são os três que devem temer o próximo Mercúrio Retrógado

Pode não ser a pessoa mais munida de conhecimento sobre astrologia, mas muito provavelmente já ouviu falar do Mercúrio Retrógrado. Em causa está um fenômeno planetário que, normalmente, acontece três ou quatro vezes por ano e que faz muitos ficarem apreensivos.

No fundo, deve esperar o melhor, preparando-se para o pior. Tudo pode acontecer: desde perder tudo o que estava guardado no celular a ser despedido.

Como tal, com a aproximação do Mercúrio retrógrado em Libra, de 10 a 23 de setembro, comece a ‘fazer contas à vida’ e saiba quais os signos que, segundo o portal Metro World News, devem temer:

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Com a chegada de Mercúrio Retrógrado, as situações podem deixá-lo ainda mais no ‘mundo da lua’. Mas por mais ansioso que esteja, não se esqueça de todo o seu potencial. De nada serve entrar em paranoia.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Não anda satisfeito com o que vê no espelho e não é de hoje. Resultado: acaba descontando a sua frustração nos outros, sem necessidade.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Parece que o mundo se uniu para puxar seu tapete. Mas lembre-se que é só uma fase. Nada é definitivo.