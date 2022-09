Silvio Santos, Edir Macedo e os Marinhos: saiba quem possui a maior fortuna

Silvio Santos, Edir Macedo e a família Marinho são donos das três maiores emissoras de televisão do Brasil e tiveram sus fortunas reveladas na última edição da revista Forbes. Os empresários aparecem na lista dos 284 brasileiros que são bilionários.

Na lista, os herdeiros da Globo estão na frente do SBT e Record TV. Os três filhos de Roberto Marinho, que morreu em 2003, possuem R$9,6 bilhões cada um, somando ao todo quase R$ 29 bilhões. Considerando o patrimônio total, só há 28 famílias com mais dinheiro que eles no país.

Leia a matéria completa no TV Foco.