Silvio Santos recusa foto com fã e momento viraliza; veja vídeo

Silvio Santos compareceu ao Jassa, seu cabeleireiro, e posou com diversos apresentadores. Entretanto, o momento de sua saída do estabelecimento foi o que mais chamou a atenção das redes sociais. Isso porque o Dono do Baú foi abordado por alguns fãs no caminho para o seu carro, mas recusou posar para foto com eles.

Um homem, que estava perto do carro de Silvio, pediu um registro com ele, o que foi prontamente negado. O dono do SBT ainda acenou como dá adeus e foi em direção a porta do veículo. “Eu vim do Rio, Silvio”, apelou o fã, mas sem sucesso. Confira o vídeo.

