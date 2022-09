Simone Mendes lança oficialmente carreira solo

A cantora Simone Mendes, que fazia dupla com a irmã Simaria, já tem data e local para se apresentar no primeiro festival de sua carreira solo. A sertaneja stá confirmada no Caldas Country Festival, megaevento que reúne os maiores artistas da música brasileira, marcado para os dias 12 e 13 de novembro, em Caldas Novas (GO).

Em seu Instagram, Simone Mendes confirmou o lançamento oficial de sua carreira solo. “Coleguinhas do Caldas Country. Dia 13 de novembro, estou passando aqui pra avisar a vocês que é meu lançamento oficial, do meu primeiro show solo, aí com vocês. Então, no dia 13, a sofrência é garantida, show lindo e eu conto com a energia de vocês. Até lá!”, postou a cantora.

Simone Mendes segue no gênero sertanejo em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil. Ela já está se preparando para levar sua voz potente e todo seu carisma para todos os cantos do país, em uma grande turnê, com a mesma equipe que acompanhou a dupla Simone e Simaria nos últimos anos. A RSS Produções Artísticas, do empresário Roberto Costa, segue como responsável pela agenda e por toda a carreira da cantora, agora em fase solo.

Uma das artistas mais queridas do Brasil, Simone também se destaca nas redes sociais. No Instagram, figura no pódio das cantoras brasileiras com maior quantidade de seguidores (35,6 milhões de fãs). O sucesso se repete no TikTok, onde ela aparece entre as três mais seguidas do país (14,4 milhões). Simone ainda mantém perfis no YouTube (4,44 milhões de inscritos) e no Twitter (627,4 mil seguidores).

Além de Simone Mendes, já estão confirmados no Caldas Country Festival shows de Gusttavo Lima, Guilherme & Benuto, Jorge e Mateus, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Matogrosso & Mathias, Pedro Sampaio, Dennis, Gustavo Mioto, Harmonia do Samba, Sevenn, Mari Fernandez e Clayton & Romário.

Repertório inédito

A carreira solo de Simone Mendes está prestes a se tornar real e já será iniciada no mês que vem. A cantora vem mostrando, através do Instagram Stories, sua rotina de reuniões, shows que ainda teria que cumprir e tudo o que anda fazendo para continuar levando muita música para os fãs. Em algumas caixinhas de pergunta, ela já afirmou que vai continuar cantando sertanejo.

No último dia 5, ela mostrou, mais uma vez, que não para. Simone Mendes fez postagens de dentro do carro, dirigido pelo marido, indo para um estúdio. “Agora, fazer uns testes de umas músicas que chegaram pra mim, pra gente sentir na voz o que vai ficar mais legal pra vocês. Tem horas que a gente quer contar o que, mas ainda não posso. Vocês não perdem por esperar, tá show”.

A artista ainda elogiou o esforço do marido, que sempre está ao seu lado, Kaká Diniz. “Hoje foi um dia cintilante. E por que foi cintilante? Kakazinho não dormiu, né, vida? Teve um show, uma live 6h da manhã, daí ele teve que ir pro escritório, tá me levando pro estúdio, firme!”, disse ela. “E amanhã (esta terça-feira), 6h da manhã, puxar a carroça de novo e viajar. E ‘tamo’ firme! A vida é feita para quem está disposto e determinado a enfrentar dificuldades”, respondeu ele.

E Simone Mendes não mostra apenas o trabalho nas redes sociais: os momentos em família estão sempre aparecendo por lá. Na última terça-feira (30), a cantora gravava a filha caçula, Zaya, de um ano, e acabou levando um susto com o tombo da pequena. A cantora mostrava a menina em sua casa mexendo em um móvel e apertando os botões dos aparelhos eletrônicos quando ela acabou se desequilibrando e caindo no chão.

“Isso desregula muito bem, liga e desliga toda hora, oh que bacana, deixa eu vê mamãe, Zaya hey bebê”, falou Simone para a filha. Foi quando a criança saiu andando e logo caiu. “Oh, meu Deus do céu”, exclamou a cantora. Ao ver que a menina não se machucou e levantou em seguida para correr, Kaká Diniz, marido da sertaneja brincou com ela: “Embriagou minha filha, bebeu o que? Quantas pingas tomou?”. Outra situação engraçada mostrada por ela foi quando Zaya resolveu tirar todos os seus potes de dentro do armário da cozinha.

Fim de uma era

No mês passado, as irmãs Simone e Simaria anunciaram, oficialmente, o fim da dupla. Em um comunicado publicado nas redes sociais, elas contaram que as atividades estão encerradas e que seguirão carreira solo. Os shows que já haviam sido contratados, serão cumpridos por Simone Mendes.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone”, começou o comunicado.

Na nota oficial, Simaria agradece os fãs: “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”.

Simone também se manifesta. “A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha

nova trajetória”, disse.

O comunicado, então, finaliza dizendo que essa pausa é necessária na vida das artistas: “As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras”.