Simony faz tratamento contra efeitos da quimioterapia

Lutando contra um câncer no intestino, descoberto recentemente, Simony, de 46 anos, começou a fazer sessões de acupuntura. A cantora compartilhou uma foto explicando que a terapia, que é feita com agulhas, serve para diminuir os efeitos da quimioterapia em seu corpo.

“Hoje fizemos uma sessão para equilíbrio emocional e preparação dos efeitos colaterais da quimioterapia. A ideia é harmonizar e tonificar a energia do baço e estômago. Indicações: Náuseas, vômitos, fraqueza”, esclareceu a artista através do seu Story no Instagram.

Recentemente, Simony refletiu em seu Instagram sobre como tem encarado o período de tratamento. Junto com a mensagem, a cantora compartilhou uma foto dentro do carro, de lenço na cabeça e óculos escuros.

“Eu tenho transformado tudo em aprendizado. Com muita fé, eu vou conseguir. Sei que tem dias difíceis, uma montanha-russa de sentimentos”, disse. “Se permita chorar, aprender, amar e valorizar cada dia. Um dia de cada vez. Deus é Deus todo tempo”, ponderou.

Em outro momento, a artista contou nos stories do Instagram que o tumor já diminuiu bastante e o médico que a acompanha saiu do hospital a aplaudindo. “Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo. Eu que estou impressionada”, disse ela que, em seguida, acrescentou: “Agradecer todas as pessoas empenhadas… Eu sou super bem tratada aqui no HCor. Estou super feliz. Está dando tudo certo”.

O câncer de Simony foi descoberto após a realização de exames de rotina. A artista estava com uma íngua e, por conta disso, acabou precisando realizar uma colonoscopia que detectou um tumor epidermoide na parte final do intestino, perto da região do ânus. Na ocasião, a cantora gravou um vídeo contando a situação em suas redes sociais.

“Por conta de uma íngua, fui fazer meus exames, importantíssimos, a colonoscopia, que eu nem sabia que a gente precisava fazer após os 45 anos. É muito importante esse exame, precisa fazer todo ano. Por esse exame eu descobri um câncer”, disse Simony nas imagens compartilhadas no Instagram.