Soldados da PM e delegados da Civil do Acre têm um dos mais baixos salários do Brasil

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, os soldados da Polícia Militar do Acre têm um dos mais baixos salários do país.

Ocupando o 15º lugar no ranking, os soldados da PMAC recebem R$ 3.633,74. Valor bem abaixo da média nacional que é de R$ 4.486,04.

Quando se trata dos delegados de Polícia Civil, os vencimentos são ainda mais baixos. Enquanto no Mato Grosso os delegados estão com a melhor remuneração, ganhando R$22.446,13, o Acre ocupa a 19ª posição, pagando salários de R$ 15.378,00.