Sonia Abrão se enfurece com atitude de Jade Picon e detona atriz ao vivo

Mais uma edição do Rock in Rio chegou ao fim, porém, nem toda história ocorrida durante o festival teve um ponto final. Exemplo disso é a atitude de Jade Picon com um repórter da Rede Globo. Na ocasião, a influenciadora digital não gostou de uma pergunta feita pelo jornalista, “congelou” durante a entrevista e, com o auxílio de seu assessor, simplesmente deu as costas para o profissional da imprensa e se retirou.

Revoltada com a postura da ex-participante do “Big Brother Brasil” com um colega de profissão, Sonia Abrão não perdeu a oportunidade de expor a sua opinião em meios aos burburinhos em torno do ocorrido. Durante o programa “A Tarde é Sua”, transmitido nesta segunda-feira (12), a apresentadora da RedeTV! usou palavras como mal-educada para descrever a atitude da também atriz:

“Foi algo muito constrangedor, muito mesmo! Ela simplesmente congela, vira as costas e vai embora. Daí chega o assessor dizendo que tal pergunta não podia, que não estava combinado… Ela tá mal-educada mesmo! É uma atriz, né? Ela estava treinando, aprendendo como congelar”, iniciou a jornalista que recebeu o apoio de seus colegas de bancada e colocou Jade na geladeira do programa diário.

Ao rever o vídeo por diversas vezes ao vivo, Abrão também detonou a atitude do agente da irmã de Leo Picon que, segundo ela, agiu de forma completamente desrespeitosa: “Gente, tem que saber respeitar a imprensa, porque ele [o assessor] dá as costas pro repórter. Olha só a forma como ele entra [na imagem], assim como ela, que fez o mesmo… Eu acho isso o fim da picada, um desrespeito total”.

Sem papas na língua, Sonia relembrou do voto de confiança que deu para a influencer, que fará sua estreia como atriz no final deste ano em “Travessia”, e disse que a postura de Picon é um “ataque”: “A gente defende tanto a Jade, pedindo para deixarem ela fazer o trabalho dela, para que ela nos mostre o que tem a oferecer como atriz, como aprendiz de atriz ou qualquer outra coisa, para ela chegar e ter esses ataques aí? O que é isso, gente?”.

Por fim, a apresentadora da RedeTV! detonou a postura de alguns assessores de famosos, que insistem em “censurar” algumas perguntas durante entrevistas, e voltou a destacar a atitude do agente da influenciadora digital: “O nosso compromisso [imprensa] é com o público e ninguém mais. Sempre foi assim! Mas olha como esse cara fez”, concluiu Sonia Abrão.